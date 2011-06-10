СНІД в Україні - у центрі уваги Генеральної асамблеї ООН

Сьогодні, 10 червня 2011 року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку завершується триденне Засідання високого рівня Генеральної асамблеї ООН з ВІЛ/СНІДу. Незважаючи на відсутність Президента України на цьому заході, наша країна опинилася в центрі уваги: ​​разом з Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном форум відкривала Тетяна Афанасіаді, активістка руху з захисту прав людей, що живуть з ВІЛ, та наркозалежних (м. Одеса).

У своїй промові, зверненій до очільників 30 держав і урядів, 192 офіційних делегацій країн-учасниць, Тетяна поділилася успіхами і проблемами Україні і регіону в боротьбі з епідемією, зокрема заявивши: «Наркозалежність і ВІЛ-інфекція потребують лікування, а не кримінального переслідування . Програма замісної опіоїдної терапії - це найпотужніший інструмент у боротьбі з епідемією ВІЛ-інфекції. Я вдячна своїй країні за це прогресивне рішення - впровадження програми замісної опіоїдної терапії. Завдяки цьому зараз понад 6 тисяч осіб мають можливість лікуватися. Хочу підкреслити - саме лікуватися! За 5 років роботи програми опіоїдної замісної терапії в моєму рідному місті я бачу, як змінюються багато людських доль. Люди повернулися в сім`ї, знайшли роботу, припинили кримінальну діяльність, почали лікування ВІЛ, туберкульозу. Однак, тільки в моїй країні такого лікування потребують понад 50 тисяч осіб».

Згодний з нею і представник офіційної делегації України на Генеральній Асамблеї, виконавчий директор МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ / СНІД в Україні» Андрій Клепіков: «Програми замісної терапії та профілактичні програми зниження шкоди для споживачів ін`єкційних наркотиків дають вражаючі результати в боротьбі з епідемією і демонструють позитивний соціальний ефект. Однак, незважаючи на гарантії підтримки таких програм, які надає Закон, у нас в країні вони до цих пір перебувають під величезним тиском правоохоронних і контролюючих органів і постійно висять на волосинці». (Примітно, що саме в ці дні в Кабінеті Міністрів України активно обговорюються результати впровадження програм замісної терапії в Україні та подальші кроки в цьому напрямку).

Виступ Тетяни Афанасіаді на відкритті Генеральної Асамблеї ООН задало тон обговоренню тексту нової Декларації відданості справі боротьби з ВІЛ / СНІД на наступні 10 років, яка буде схвалена за підсумками Засідання високого рівня 10 червня. У документі є низка принципових нововведень: Східна Європа вказана в якості пріоритетного регіону, перераховані найбільш уразливі групи, серед яких - споживачі ін`єкційних наркотиків, жінки, залучені до комерційного сексу, чоловіки, які практикують секс з чоловіками. Істотно розширено розділ, присвячений забезпеченню дотримання прав людини. На цей раз в Декларації конкретизований термін «зниження шкоди» (в профільному українському Законі з ВІЛ/ СНІДу це було зроблено ще в січні 2011 - див. стаття 4, пункт 8).

У своїй вступній промові Тетяна Афанасіаді повідомила світовій спільноті про складнощі з якими стикається Україна: «Сьогодні в моєму регіоні, лікування гепатиту «С» не доступно. Тисячі людей чекають, коли воно з`явиться. Тисячі людей чекають антиретровірусної терапії. Багато з них померли, а ті, хто отримав, зіткнулися з перебоями в її поставках. Кожен день тільки в моїй країні від СНІДу помирає 8 осіб і 56 - інфікуються ВІЛ ».

На тлі зафіксованого в багатьох країнах різкого спаду темпів поширення епідемії (до 25%), про що заявив у своїй промові Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, така ситуація в нашій країні викликає серйозну заклопотаність світової спільноти, яку поділяє і Президент України В.Ф. Янукович. У його Зверненні до Генеральної Асамблеї ООН, відзначається прогрес, якого досягла країна у боротьбі з епідемією, високо оцінена роль донорів та неурядових організацій («неможливо переоцінити внесок громадянського суспільства у справу боротьби з ВІЛ / СНІДом в Україні» говориться в обігу), але також визнається і необхідність активізувати зусилля госурства і громадянського суспільства, спрямовані на подолання епідемії.

«Виконання Україною зобов`язань, взятих перед світовим співтовариством, вимагає лідерства та постійної уваги з боку глави держави. Вкрай важливо, щоб системне вирішення проблем, через які щодня вмирають наші співгромадяни, стало пріоритетом державної політики і адекватно фінансувалося,» - резюмує представник української делегації в ООН Андрій Клепіков.