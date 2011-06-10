Кабмін затвердив платні послуги, які надає МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України надаватиме три платні адміністративні послуги.

Про це йдеться у постанові «Про затвердження Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством охорони здоров’я, та розмір плати за їхнє надання», ухваленій Кабінетом міністрів України, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

Послуги стосуватимуться видачі, переоформлення ліцензій і видачі копії та дубліката ліцензій.

Перша послуга стосується ліцензій на медичну практику, друга - ліцензій на переробку донорської крові та її компонентів, третя - реєстрації (перереєстрації) з видачею посвідчення лікарських засобів, діагностичних засобів, простих або складних (галенових) препаратів з рослинної лікарської сировини.

Крім того, уряд схвалив проект постанови про платну адміністративну послугу, що надається Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів МОЗ та розмір плати за її надання. Це стосується ліцензування виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.