У Києві незаконно продають Центр реабілітації інвалідів

Керівник Міжнародної Ліги захисту прав громадян України Едуард БАГІРОВ просить високопосадовців держави втрутитися у ситуацію щодо рейдерського захоплення і продажу будівлі площею понад 900 кв. м Київського центру реабілітації інвалідів, що розташований на вулиці Фрунзе, 60.

Про це Е.БАГІРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Е.БАГІРОВА, у 2008 році група осіб запропонувала центру спільний проект з вирощування в Харківський області рапсу, під який отримала в одному з банків 5 млн. грн. кредиту. Як зазначив правозахисник, насправді центр коштів не отримав, проект реалізовано не було, а кошти привласнили шахраї, після чого звернулися до Господарського суду Харківської області про наявність боргу. У результаті оборудки, наголосив Е.БАГІРОВ, суд визнав центр банкрутом і розпочав процедуру ліквідації. За словами правозахисника, скориставшись незаконним судовим рішенням, "інвестори" отримали право керувати установою і перепродали будинок спочатку одному, а потім іншому товариству з обмеженою відповідальністю.

Крім того, за іншим позовом шахраїв Господарський суд Харківської області на 14 червня призначив розгляд справи щодо примусового виселення організації інвалідів із будинку, що була придбана на виділені з держбюджету кошти у 2004 році.

Е.БАГІРОВ зауважив, що незаконне відчуження приміщення центру відбувається, незважаючи на те, що прокуратура Харківської області розслідує кримінальну справу щодо оборудки з будинком, порушену за фактом шахрайства і підробки документів.

Правозахисник заявив, що вже поінформував народних депутатів про ситуацію навколо столичного Центру реабілітації інвалідів, звернувся до Адміністрації Президента, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Нині КАРПАЧОВОЇ.

Крім того, Е.БАГІРОВ заявив, що надіслав листа на ім’я голови Вищої ради юстиції України Володимира КОЛЕСНІЧЕНКА з вимогою дати оцінку діям судді Господарського суду Харківської області.