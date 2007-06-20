В Україні буде створено Інститут генетичної і регенеративної медицини

Кабінет Міністрів України на засіданні затвердив розпорядження про створення в Україні Інституту генетичної і регенеративної медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК журналістам на брифінгу.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, інститут, який буде створено Академією медичних наук, має стати провідною науковою установою з проблем розробки і використання новітніх генних і клітинних технологій для лікування тяжких хвороб. «Україна на пострадянському просторі й у Європі виступає піонером у використанні цих методів лікування», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.