Катерина Ющенко запропонувала співпрацю Вінницькому медуніверситету

Голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна-3000», дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО запропонувала Вінницькому медичному університету стати навчальною і методологічною базою для підготовки лікарів та медперсоналу для проекту «Дитяча лікарня майбутнього».

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЮЩЕНКО сказала під час робочої поїздки у Вінницю на зустрічі зі студентами та педагогами Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

«Сподіваюсь, що за час будівництва лікарні ми зможемо налагодити співпрацю з вашим університетом, який стане навчальною і методологічною базою для підготовки лікарів та медичного персоналу», - зазначила вона.

К.ЮЩЕНКО також повідомила, що «Дитячій лікарні майбутнього» будуть потрібні «і найкращі лікарі, і найкращий медичний персонал». «Уже сьогодні ми думаємо над тим, хто працюватиме у цій лікарні – «Дитячій лікарні майбутнього», - додала вона.

Довідка УНІАН. Вінницький національний медичний університет заснований у 1921 році. У 1960 році йому було присвоєно ім’я М.І.Пирогова. З 1994 року заклад атестований і акредитований за четвертим рівнем акредитації, йому надано статус університету. З 2002 року він набув статусу національного.

В університеті функціонують 6 факультетів та 12 наукових шкіл. Професорсько-викладацький склад налічує близько 650 осіб.