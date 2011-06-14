Сьогодні - Всесвітній день донора крові

Сьогодні відзначається Всесвітній день донора крові. Ця дата приурочена до дня народження Карла Ландштейнера /1868-1943/, австрійського лікаря та імунолога, удостоєного у 1930 р. Нобелівської премії з фізіології і медицини за відкриття груп крові у людини. Організаторами Всесвітнього дня донора крові є Всесвітня організація охорони здоров`я /ВООЗ/, Міжнародна Федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця /МФКК/, Міжнародна федерація організацій донорів крові /МФОДК/ і Міжнародне товариство з переливання крові /МОПК/.

Метою цієї щорічної події є заклик більшого числа людей до донорства крові. У цей день демонструється те, як системи охорони здоров`я та особи, які розробляють політику, працюють над тим, щоб зробити переливання крові більш безпечним і доступним для людей в усьому світі. На сьогодні 62 країни досягли 100-відсоткового добровільного донорства крові проти 39 у 2002 році, повідомляє ВООЗ.

Для Всесвітнього дня донора крові 2011 обрана тема "Більше крові - більше життя." Ця тема підкреслює нагальну необхідність того, щоб все більше людей у ​​світі ставали рятівниками життя інших людей, регулярно і добровільно здаючи свою кров.

У цьому році ВООЗ і партнери закликають громадськість кожної країни приєднатися до кампанії Всесвітнього дня донора крові та "Забарвити світ в червоний колір". З цією метою символічно забарвити в червоний колір, закрити червоним матеріалом або підсвітити червоним світлом пам`ятники, популярні визначні пам`ятки та будівлі; включати до сценографії артистичних, культурних або музичних заходів тему червоного кольору; або формувати "краплі людської крові" в популярних громадських місцях.

ВООЗ обрала 14 червня в якості дня для вираження вдячності мільйонам людей, які рятують життя і поліпшують здоров`я інших людей, здаючи свою кров. З 80 країн з низькими показниками наявності донорської крові / менше 10 випадків донорства на тисячу чоловік /, - 79 є країнами, що розвиваються.