Українці вважають, що рівень моралі в селі вищий, ніж міський

На думку жителів українських сіл, рівень моралі в селі істотно вищий, ніж у місті, при цьому найгостріше сільські жителі засуджують алкоголізм.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, про це свідчать висновки соціологічного дослідження «Соціально-економічний стан українського села», проведеного інститутом з 28 березня по 15 квітня 2011 р.

Зокрема, переважна більшість жителів сіл найбільше засуджують алкоголізм (72,6%) і наркоманію (63,2%). Майже третина сільських жителів із засудженням ставиться до брутальності у стосунках між людьми (30,9%), а також до фізичного насильства в сім`ї (30,8%). Більше чверті опитаних засуджують нешанобливе ставлення до старших (28,3%) і аморальну поведінку молоді (26,5%), а байдужість до чужої біди не схвалює кожен четвертий респондент (25,1%). Також сільські жителі засуджують хабарництво (22,3%), проституцію (21,2%), подружні зради (18,8%), гомосексуалізм (16,8%), аборти (13,0%), аморальність і насильство в ЗМІ (13,0%), розлучення (5,2%).

Майже половина сільських жителів (46,6%) упевнені, що рівень моралі в селі набагато вищий, ніж у місті, більше чверті опитаних (28,8%) вважають, що рівень моралі в селі такий самий, як і в місті. При цьому майже кожен десятий респондент (9,7%) вважає, що в місті рівень моралі вищий. Кожному шостому жителеві села (14,9%) важко відповісти на це питання.

Коментуючи результати дослідження, лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК відзначив, що одержані дані відображають настрої, що відповідають ментальності української нації. «Так завжди в Україні було. Моральність в селі споконвіку була вища, ніж у місті. Село завжди зберігало традицію краще, ніж урбанізоване місто, культивувало сім`ю, було більш релігійно свідомим. І, врешті-решт, у селах проживає значно більше українців, ніж у містах, відповідно, українська ментальність в селі виявляється більше», - вважає політик.

Всеукраїнське дослідження «Соціально-економічне становище сучасного українського села» було проведене Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Коментарі» за підтримки керівника групи компаній «Авангард» Олега БАХМАТЮКА. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів у 123 селах, розташованих у 24 областях України і АР Крим, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.