У Києві працює "гаряча лінія" для донорів і дітей, яким потрібна кров

У Києві сьогодні розпочала роботу "Гаряча лінія крові" для донорів та дітей, яким потрібна кров.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив почесний голова Асоціації молодих донорів України Олександр ГОРГАН.

"Символічно, що це сталося у Всесвітній день донора крові. Для тих, хто хоче здати кров, може звернутися за телефонним номером 524-97-73, і кваліфіковані спеціалісти контакт-центру "Звонковый дом" цій людині допоможуть стати безоплатним донором", - сказав О.ГОРГАН.

За його словами, інформаційний центр створено у рамках програми пропаганди донорства крові "Здай кров - врятуй життя", яку Асоціація молодих донорів України здійснює з 2006 року.

Таким чином, за словами директора контакт-центру "Звонковый дом" Костянтина КИРИЧЕНКА, за допомогою "Гарячої лінії крові" буде створюватися база донорів крові і тих, кому кров потрібна. "По суті, ми говоримо про те, що буде зібрано базу донорів, у якій чітко структуровані вік донорів, їхня група крові тощо", - уточнив він.

У свою чергу, фахівець з питань донорства крові Асоціації молодих донорів України Ірина ІВАЩИШИН повідомила, що за час діяльності програми пропаганди безоплатного донорства крові у базу донорів внесено 763 особи. "Через нашу програму з 2006 року пройшло 284 дитини. Це багато, хоча ми надаємо допомогу усім, хто звертається за донорською кров`ю", - підкреслила вона.

Лікар-трансфузіолог, завідувач відділу виробничої та клінічної трансфузіології Київського міського центру крові Олександр СЕРГІЄНКО наголосив, що підтримує запровадження в Україні безоплатного донорства. "На жаль, така ситуація, коли існує платне донорство, супроводжується якраз тим, що якість донорської крові, її компонентів значно погіршується", - зазначив лікар.

За його словами, кількість донорської крові в Україні катастрофічно мала. "ВООЗ рекомендує 12-15 мл консервованої крові на тисячу населення, а в Україні в середньому цей показник досягає лише 9 мл", - уточнив О.СЕРГІЄНКО.

Довідка УНІАН. Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові. Цього дня неурядові організації проводять заходи з метою пропаганди донорства, а також висловлюють подяку донорам крові, які добровільно і безоплатно дарують свою кров для порятунку життя інших людей.