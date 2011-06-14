Україні необхідно реформувати службу крові - Бахтеєва

Народний депутат від Партії регіонів, голова комітету ВР України з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва у Всесвітній день донора крові заявила, що за останні 15 років в Україні більш ніж в 2 рази зменшилася кількість донорів (було 1 млн.464 тис., а стало всього лише 657 тис. донорів). Як заявила народний депутат у коментарі УНІАН, сьогодні потреби медичної галузі України в препаратах крові задовольняється лише на 17-25% в порівнянні з нормативами, рекомендованими Всесвітньою організацією охорони здоров`я.

"Фізично і морально застаріле обладнання наявних в Україні закладів служби крові не відповідає жодним сучасним стандартам. Це не дозволяє уникнути помилок і забезпечити дотримання відповідних режимних вимог у процесі збору, переробки, зберігання і транспортування донорської крові та її препаратів," - сказала Бахтеєва.

Політик звернула особливу увагу, що сьогодні в Україні відсутня відповідна загальнодержавна програма розвитку цього найважливішого сектора системи охорони здоров`я.

"Єдиним документом, який регулював цей процес, була Програма розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 рр, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1403. І на превеликий жаль на сьогоднішній день ми не маємо жодного нового документа,"- констатувала Бахтеєва.

Народний депутат заявила, що сьогодні для держави і системи охорони здоров`я одним з головних питань є питання реформи служби крові та її реалізації. Адже всі, без винятку, повинні розуміти, що проблема належного забезпечення потреб вітчизняної медицини кров`ю та її препаратами - це проблема державного значення.