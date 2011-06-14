Стратегія боротьби з раком, розроблена українськими онкологами, запроваджуватиметься в країнах СНД

Стратегія національного масштабу "50 кроків боротьби з раком в Україні", розроблена українськими онкологами, запроваджуватиметься в країнах СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів директор Національного інституту раку Ігор ЩЕПОТІН.

За його словами, стратегія "50 кроків боротьби з раком в Україні" була розроблена Національним інститутом раку і розіслана в усі регіони України, де проходило її обговорення.

І.ЩЕПОТІН повідомив, що восени 2010 року відбувся з`їзд онкологів країн СНД, на якому українська делегація презентувала дану стратегію. За його словами, стратегія була схвалена і оцінена як перспективна. Він додав, що вона була доопрацьована, і остаточний варіант стратегії було передано до Виконавчого комітету СНД «для подальшого просування». Виконком СНД обробив дані і передав головним онкологам для остаточного ознайомлення.

Як підкреслив І.ЩЕПОТІН, представник Медичної служби СНД поінформував, що для ухвалення даної стратегії необхідно близько року. "Виходячи з цього, можна припустити, що до осені ця стратегія буде офіційно прийнята на рівні керівників держав, і тоді вона почне працювати", - вважає директор Національного інституту раку.

І.ЩЕПОТІН додав, що добродійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" допомагав у створенні і реалізації стратегії. За його словами, за допомогою фонду «запроваджуються такі кроки з реалізації стратегії, як популяризація знань про суть захворювання, про те, яким чином можна проводити профілактику раку, як проводити ранню діагностику».

«Це і популяризація розуміння того, що рак не є вироком, тому що це така ж виліковна хвороба, як і всі інші, і все залежить від своєчасності звернення до доктора», - сказав І.ЩЕПОТІН.

За його словами, Фонд Р.Ахметова бере активну участь в реорганізації онкологічної служби України. На території Національного інституту раку завдяки фонду буде «створено новий радіологічний центр, який поки не матиме аналогів в Україні», - підкреслив І.ЩЕПОТІН.

«У цьому центрі здійснюватимуться діагностика і сучасне променеве лікування онкологічних хворих», - відзначив І.ЩЕПОТІН.

За його словами, також розробляється дуже важливий і необхідний проект телемедицини. «У рамках цього проекту в Національному інституті раку буде встановлено термінали - це і операційна, і лабораторія, це і спеціальні конференц-зали, які будуть зв`язані за допомогою телекомунікацій з більшістю онкологічних і неонкологічних установ України», - додав директор Національного інституту раку.

Як сказав І.ЩЕПОТІН, «за допомогою введення системи телемедицини фахівці зможуть обговорювати конкретні клінічні випадки, складні діагностичні випадки».

І.ЩЕПОТІН відзначив, що реалізація стратегії "50 кроків боротьби з раком в Україні" дозволить об`єднати зусилля медиків і представників органів місцевого самоврядування, профільних міністерств і відомств. Ця стратегія передбачає організацію профілактичних заходів, регулярний моніторинг стану здоров`я населення і виявлення раку на ранній стадії, допомогу хворим, навчання фахівців, а також проведення наукових експериментів. Крім того, онкохворим гарантують психологічну допомогу, реабілітацію і диспансерний нагляд.