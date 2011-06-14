Церкви України закликають ВР заборонити рекламу сигарет

Церкви України закликають Верховну Раду повністю заборонити рекламу сигарет.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники різних українських церков.

Так, старший єпископ Союзу вільних церков християн євангельської віри України Василь РАЙЧИНЕЦЬ заявив, що куріння є залежністю і проявом нездорового способу життя. За його словами, значно простіше зробити так, аби люди не потрапляли у це рабство, аніж потім лікуватися протягом життя від наслідків цієї звички. “Хочу звернутися до нашої влади з проханням заборонити рекламу сигарет, бо це є зло. Реклама – це заробіток, гроші для тютюнових компаній, але є в житті духовні цінності, моральність, які треба берегти та вирощувати в собі, особливо молоді”, - сказав він.

Єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієтезії Римо-католицької церкви в Україні Віталій СКОМОРОВСЬКИЙ зазначив, що усі курці знають, що куріння шкодить їхньому здоров’ю, а відтак шкідливий продукт не можна рекламувати. Він додав, що в цивілізованому світі вже не модно курити, натомість люди активно опікуються власним здоров’ям.

Зі свого боку голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів В’ячеслав НЕСТЕРУК вважає, що реклама тютюну є абсурдом, оскільки це реклама того, що вбиває людей. Тому, зазначив він, союз підтримує ініціативу про повну заборону реклами сигарет.

***На сьогодні реклама сигарет вже заборонена в Україні на телебаченні, в друкованих ЗМІ, а також на зовнішніх рекламних носіях. Проте досі дозволена реклама сигарет в мережі Інтернет, в магазинах та кіосках, дозволяється також проведення акцій-розіграшів, спонсорство та стимулювання продажів сигарет.

Верховна Рада 30 листопада 2010 року прийняла за основу проект Закону № 5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів).

Проектом закону, зокрема, пропонується заборонити будь-яку рекламу тютюнових виробів, а також рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими ці вироби випускаються.

Законопроект пропонує заборонити рекламу тютюнових виробів в мережі Інтернет, а також проведення будь-яких промоакцій, безкоштовної роздачі, зокрема для маркетингових досліджень і дегустації, а також обміну тютюнових виробів на інші товари, роботи і послуги.

Також повинні зникнути всі СМС-повідомлення, електронні розсилки, поштові листи, вкладки в пачки, які часто використовувалися в рекламних і акційних цілях виробниками.

Крім того, передбачається заборонити спонсорство телевізійних і радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, крім реклами в спеціалізованих виданнях і на спеціалізованих виставкових заходах.

Штраф за порушення перерахованих норм передбачається в розмірі від 30 тис. до 50 тис. грн. за кожен факт реклами на окремому рекламному носієві або за кожен окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.

У квітні цього року громадські активісти заявили, що Комітет ВР з питань свободи слова та інформації зволікає з підготовкою документа до другого читання. Вони вимагали від ВР ухвалити законопроект до Всесвітнього дня без тютюну 31 травня.

15 березня 2006 року Україна ратифікувала Рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну, відповідно до якої упродовж 5 років після набуття чинності Рамкової конвенції (тобто не пізніше 4 вересня 2011 року) повинна бути введена повна заборона на рекламу, стимулювання продажів і спонсорство тютюнових виробів.