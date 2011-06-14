Спортсменці, хворій на рак, терміново потрібна Ваша допомога!

Ользі Лушниковій із Дніпропетровська – 31 рік. Все життя вона активно займалася спортом – художньою гімнастикою, а згодом карате. В карате навіть здобула чорний пояс – простіше кажучи – стала майстром спорту. Ольга звикла почувати себе сильною. І ніколи не думала, що колись буде слабкою і немічною. 2007 року в Ольги виявили – злоякісну пухлину мозку. Вона майже осліпла, перестала ходити, її мучили напади епілепсії. Але Ольгу прооперували і вона змогла знову стати на ноги. Через півтора року – рецидив. І знову –– складне лікування, боротьба і перемога. Здавалося, найстрашніше залишилося позаду. Утім, рак повернувся знову. І Ользі терміново потрібні гроші на лікування! Вона звертається до всіх небайдужих людей з проханням допомогти зібрати кошти. Потрібно 180 000 грн.

Телефон Ольги: +38 050 533 73 78

Р\р 292490550

МФО 305675

ЗОКПО 19358796

Отримувач: Філіал ВАТ «Укрексимбанк» м. Дніпропетровськ

Призначення платежу: благодійний внесок, поповнення СКС 0011003051 Лушнікова О. Ю., ідентифікаційний номер 2899207640,

без ПДВ.

Сайт: www.zhizn.dp.ua

e-mail: lushnikovaola@ukr.net



