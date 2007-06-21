Волинські міліціонери щомісяця здаватимуть кров.

Таку централізовану здачу крові вирішив започаткувати начальник УМВС України у Волинській області полковник міліції Іван ПРОШКОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

За даними ЦГЗ, у Луцьку відбулася перша така масова акція. Здали кров 116 співробітників міліції.

Одним із перших здав кров начальник УМВС. А від 15 грн., додаткового дня до відпустки та відгулу, що належать донорам, він відмовився, зазначили в ЦГЗ.

Як повідомив І. ПРОШКОВСЬКИЙ, така акція робиться з метою створення банку крові для працівників органів внутрішніх справ та їхніх сімей, а також нею зможуть скористатися всі діти області.

За словами начальника Служби охорони здоров`я УМВС Олега ДОПАТІНА, подібний захід планується проводити щомісяця. Звичайно, додав він, здача крові не буде такою масовою, оскільки для відновлення організму після кровоздачі потрібно принаймні 60-90 днів.