У Криму порушили кримінальну справу проти медиків, які скалічили жінку

Прокуратура Джанкойського району Криму порушила кримінальну справу за фактом неналежного виконання професійних обов`язків медичними працівниками Джанкойської райлікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, жінка, якій джанкойські лікарі робили аборт, більше не зможе мати дітей. "Жінка втратила можливість мати дітей через ушкодження, завдані їй під час аборту лікарями жіночої консультації джанкойської лікарні", - відзначили в прокуратурі АРК.

Наявність негативних наслідків від дій акушера-гінеколога підтвердила комісійна судово-медична експертиза.

Джанкойська прокуратура проводить подальші слідчі дії за даною справою.