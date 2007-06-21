Бахтеєва: Медстрахування вирішить проблему якісного медобслуговування
Такий підхід "дозволить вирішити питання альтернативних джерел фінансування медицини, що забезпечить гідну винагороду за працю медичним працівникам"...
|Тетяна БАХТЕЄВА
Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства охорони здоров`я України, про це Т.БАХТЕЄВА заявила сьогодні в Києві на засіданні Національної ради з питань протидії туберкульозу і СНІДу.
На її думку, такий підхід «дозволить вирішити питання альтернативних джерел фінансування медицини, що забезпечить гідну винагороду за працю медичним працівникам з одного боку, а також якісну і доступну медичну допомогу пацієнтам з другого боку».
Т.БАХТЕЄВА вважає, що Нацрада повинна “не популяризувати вже існуючий законопроект», а давати конкретні пропозиції щодо його подальшого вдосконалення і оптимізації.
У контексті сказаного вона підкреслила, що сьогодні на державному рівні «вкрай необхідно законодавчо врегулювати питання захисту прав медпрацівників і пацієнтів, а також вникнути в конкретні проблеми медицини кожного регіону».