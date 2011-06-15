Українські лікарі в Афганістані зробили 134 операції

За останні чотири місяці українські військові лікарі в Афганістані провели 134 хірургічні операції.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони.

Також за цей час українські лікарі оглянули та надали медичну допомогу 1 тис. 924 пацієнтам з різними видами травм, поранень і захворювань, із яких 1081 - військовослужбовці Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ), а решта - військовослужбовці афганської армії, місцевої поліції та мешканці провінції Газні.

Крім того, з початку року українські військові медики неодноразово залучалися до повітряної медичної евакуації поранених військовослужбовців МССБ та національних сил безпеки, що пов’язується з активізацією діяльності руху “Талібан”.

Як повідомлялося, троє українських військових медиків працюють у складі польського військового госпіталю в провінції Газні, виконуючи завдання у складі Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) у Ісламській Республіці Афганістан.