Початок реформ у медичній сфері успішний - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає успішним початок реформування медичної сфери в Україні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час відвідин Черепашинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Вінницькій області.

Глава держави позитивно оцінив перші результати медичної реформи в області, де цього року розпочато пілотний експеримент з реформування системи охорони здоров’я. «Те, що реформа розпочата, – добре. Медицина потребує серйозних змін – ця сфера сьогодні має серйозні проблеми, які треба вирішувати», – сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що на прикладі Черепашинецької амбулаторії можна бачити ефект від розпочатої реформи. «За 5 місяців ми вже покращили якість медичних послуг на первинному рівні. На чотирьох регіонах України зараз відпрацьовується ця модель, у тому числі у Вінницькій області», – зазначив він.

«Ми будемо робити все, щоб медичні послуги були якомога якіснішими і наблизили лікаря до людини», – сказав Президент. Водночас глава держави вимагатиме від чиновників на місцях і лікарів, щоб вони пояснювали людям про зміст реформи. В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що приїхав подивитися передусім на те, як працює медична система на селі, «тому що на селі найгірша ситуація по країні».

Президент оглянув приміщення амбулаторії та ознайомився з умовами перебування хворих. Глава держави вручив медикам сертифікат на медичне обладнання.

*** Вінниччина – одна з чотирьох областей України, де розпочато пілотний експеримент з реформування системи охорони здоров`я, що триватиме три роки. За п’ять місяців експерименту у Калинівському районі утворено Центр первинної медико-санітарної допомоги для об’єднання усіх первинних закладів охорони здоров’я району. У січні поточного року рішенням сільради с.Черепашинці сільську лікарську амбулаторію передано Центрові. Після того, як такі самі рішення про передачу ухвалили всі сільради у районі, створено єдиний простір первинної меддопомоги, у тому числі сконцентровано бюджетний ресурс району на первинну допомогу.

Черепашинецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує 1412 жителів села і є прикладом реформування первинного рівня медичної допомоги. В амбулаторії відкрито денний стаціонар на 4 ліжка і започатковано практику «стаціонар вдома». Започатковано подвірні обходи, патронаж дітей раннього віку та вагітних, робота з хронічно хворими. В амбулаторію за графіком організовано приїзди лікарів-спеціалістів з району.