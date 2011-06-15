В Україні ухвалили законопроект про продовольчу безпеку

Верховна Раду України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про продовольчу безпеку України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 273 народних депутата.

Законопроект визначає правові, економічні, соціальні, екологічні та організаційні засади державної політики у сфері формування продовольчої безпеки України, яка є складовою національної безпеки держави.

Положення законопроекту визначають аграрну політику щодо гарантування продовольчої безпеки та є основою для розробки нормативно-правових актів, цільових програм розвитку і проектів, що стосуються питань формування продовольчої безпеки держави.

Об’єктами продовольчої безпеки є людина, домогосподарство, регіон, держава.

Суб’єктами гарантування продовольчої безпеки є Президент України, Кабінет міністрів України, Рада національної безпеки та оборони, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни України та об’єднання громадян, неурядові організації, виробники сільськогосподарської продукції та продовольства, суб’єкти сфери торгівлі, інші суб’єкти, діяльність яких пов’язана з формуванням продовольчої безпеки у державі.

Органи державної виконавчої влади несуть відповідальність за формування і реалізацію державної політики продовольчої безпеки, забезпечення ефективної координації діяльності органів виконавчої влади щодо питань, пов’язаних з формуванням продовольчої безпеки.

Виробники сільськогосподарської продукції та продовольства забезпечують виробництво якісних і безпечних продуктів для споживачів з наданням їм повної і зрозумілої інформації про продукти та їхні харчові властивості.

Підприємства торгівлі харчовими продуктами забезпечують територіальну і фізичну доступність продовольства і дотримання інструкцій з безпеки харчових продуктів.

Науково-дослідні установи забезпечують формування і поширення знань з проблем гарантування продовольчої безпеки.

Неурядові організації виконують визначені законодавством функції щодо питань, пов’язаних з формуванням продовольчої безпеки.

Засоби масової інформації підтримують заходи щодо підвищення обізнаності з питань безпеки харчових продуктів, прав споживачів, раціонального харчування.

Рекламні і маркетингові організації зобов’язані уникати недобросовісної реклами та нав’язування нездорових звичок у харчуванні.

Законопроект визначає принципи та завдання формування продовольчої безпеки.

Також законопроект визначає повноваження органів державної влади у сфері формування продовольчої безпеки.

Органами управління і регулювання у сфері формування продовольчої безпеки є Кабінет міністрів, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства, центральний орган виконавчої влади з питань економічного розвитку і торгівлі, центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я, які здійснюють контроль та координацію діяльності усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо питань, пов’язаних з формуванням продовольчої безпеки України.

Визначено стратегію та державні цільові програми у сфері формування продовольчої безпеки України.

Державні продовольчі резерви створюються для запобігання дестабілізації продовольчого забезпечення населення.

До державних резервів відносяться державний продовольчий резерв та запаси сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, придбані у рамках розміщення державного замовлення.

Функції формування державного продовольчого резерву забезпечують відповідні спеціалізовані установи, підпорядковані, підзвітні та підконтрольні Кабінету міністрів та центральному органу виконавчої влади з питань формування продовольчої безпеки держави.

Центральний орган виконавчої влади з питань формування продовольчої безпеки держави у межах своїх повноважень здійснює розподіл, розпорядження державними продовольчими резервами, виходячи з необхідності регулювання ринків продовольства для гарантування продовольчої безпеки.