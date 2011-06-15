Бахтєєва пропонує ввести 10% ПДВ на лікарські засоби

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЄЄВА вважає за необхідне ввести 10% ПДВ на лікарські засоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час парламентських слухань у ВР щодо сучасного стану і перспективи розвитку фармацевтичної галузі в Україні.

Вона наголосила, що на сьогодні дуже важливо ухвалити законодавче рішення, яке б запобігло спекулятивному зростанню цін на лікарські препарати. За її словами, саме введення 10% ставки ПДВ на лікарські засоби дозволить це зробити.

Т.БАХТЄЄВА підкреслила, що Україна залишилася однією із не багатьох країн, де така ставка не введена. "Цей крок дозволить зробити більш жорстким митний контроль при ввезенні лікарських засобів на територію України та зробить невигідним підвищення цін на ліки до перетину ним кордону, оскільки за завищення цін доведеться платити більше податків", - сказала народний депутат.