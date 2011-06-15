Чернігівщина: кількість лісових пожеж зросла у понад двічі

На Чернігівщині з початку року кількість лісових пожеж зросла більш ніж удвічі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації ОДА, такі дані оприлюднено на засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За інформацією начальника Головного управління МНС в Чернігівській області Володимира МУХИ, станом на 15 червня в регіоні сталося 73 лісових пожеж (на цей період минулого року 33). Разом з тим площа лісових пожеж цього року менша, ніж торік (46 га проти 88 га). Найбільше пожеж зафіксовано в Остерському, Добрянському, Чернігівському держлісгоспах.

Основними причинами лісових пожеж залишаються необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

В.МУХА зауважив, що для попередження пожеж у лісових масивах впроваджено цілу низку заходів. Зокрема, здійснюється авіаційне патрулювання лісів, встановлено 29 спостережних веж та 9 телевізійних установок. Придбано додаткове обладнання та матеріали, вживаються заходи для заповнення водою природних та штучних водойм, мережі меліоративних каналів, проводяться рейди тощо.

Загалом у Чернігівській області з початку 2011 року сталося 628 пожеж, що на 23% більше, ніж за відповідний період минулого року. З початку року у вогні загинуло 45 осіб, 13 людей травмовано.