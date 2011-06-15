Бахтєєва закликає МОЗ навести лад в Держреєстрі ліків

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЄЄВА закликає Міністерство охорони здоров’я найближчим часом привести до ладу Державний реєстр лікарських засобів та виключити з нього низку ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.БАХТЄЄВА заявила сьогодні під час парламентських слухань у ВР щодо сучасного стану і перспективи розвитку фармацевтичної галузі в Україні.

Зокрема, за словами Т.БАХТЄЄВОЇ, мають бути виключені ліки, які мають сумнівний ефект. Серед них БАДи, ліки, які зареєстровані протягом багатьох років, але жодного разу не ввозилися в Україну та не вироблялися. Вона додала, що протягом поточного року було зареєстровано 752 лікарських препаратів з яких 540 імпортних. В той же час, додала народний депутат, тільки 326 з них виробляються підприємствами, які мають належні умови, а інші вироблені на підприємствах, які взагалі ніколи не інспектувалися.