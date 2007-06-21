Цього року в Україні зареєстровано 4 випадки захворювання людей на сказ

Цього року в Україні уже зареєстровано 4 випадки захворювання людей на сказ, врятувати яких медикам не вдалося, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

В усіх смертельних випадках від сказу, зареєстрованих в Україні, постраждалі від укусів тварин звертались у медичні заклади лише у день прояву клінічних ознак хвороби. При своєчасному зверненні постраждалого до лікувального закладу проводиться щеплення антирабічною вакциною, що попереджує захворювання і врятовує життя. Тому звертатися за медичною допомогою потрібно одразу після контакту (укусу чи ослинення) з підозрілою твариною, бо при проявах клінічних ознак врятувати хворого, як правило, не вдається.

Інкубаційний період сказу триває досить довго – у середньому 1-3 місяці (хоча може тривати й до року), і перші ознаки хвороби виникають пізно, коли у мозку вже відбулися руйнівні процеси (набряк, крововилив, деградація нервових клітин), що робить лікування проблематичним.

Сказ (водобоязнь, гідрофобія) - гостра інфекційна хвороба з тяжким ураженням центральної нервової системи, що спричиняється вірусом. Сказ віднесено до особливо небезпечних хвороб.

Зараження людини сказом відбувається в основному через укуси хворою твариною чи внаслідок попадання її слини на свіжі поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок. Інфікування людини сказом відбувається здебільшого від диких хижих (вовки, лисиці - 41,4%) чи домашніх тварин (коти - 21,8%, собаки - 15,3%), а також сільськогосподарських тварин (20,2%).

Головною ознакою захворювання диких тварин є зміна поведінки, насамперед, втрата відчуття страху. Звірі втрачають обережність і вдень з’являються у населених пунктах, нападають на людей і тварин. З метою попередження сказу ветеринарною службою ведеться боротьба зі сказом серед собак, знищення бродячих тварин, профілактична вакцинація свійських тварин.

При несвоєчасно проведених щепленннях, які здійснюються після укусу інфікованої тварини, хвороба закінчується смертю.

Щорічно в Україні реєструється понад 100 тисяч осіб, котрі звернулись у медичні заклади з приводу укусів тваринами, з яких 60% отримують направлення за показниками підозри інфікування сказом.