Лікарям-трансплантологам Інституту ім.Шалімова світить 15 років

Попереднє слідство у справі лікарів-трансплантологів Інституту ім. Шалімова, яких звинувачують в незаконних пересадках нирок, завершено.

Про це пише газета "Сегодня" (№129 від 16 червня).

"Зараз з матеріалами (справи) знайомляться обвинувачені та їхні захисники", - повідомила газеті адвокат Марія САМБУР, яка захищає хірурга Владислава ЗАКОРДОНЦЯ.

За її словами, шістьом заарештованим пред`явлено остаточне звинувачення за статтями 255 (створення злочинної організації), 149 (торгівля людьми), 143 (порушення порядку трансплантації органів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання - до 15 років позбавлення волі.

Адвокат припустила, що судовий процес почнеться в липні-серпні. Водночас М.САМБУР не виключила, що наглядаючий прокурор може не затвердити звинувачення (слідство веде міліція) і відправить справу на дослідування, оскільки обвинувачені провину заперечують і відмовилися надавати свідчення слідству.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня 2010 року було затримано трьох київських лікарів, яких підозрюють у незаконній трансплантації нирок. Їх звинуватили в тому, що вони літали до Баку і робили там операції з пересадки нирок не від родичів (що заборонено в Україні).