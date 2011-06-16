В Україні гостро стоїть питання щодо розширення асортименту ліків

В Україні гостро стоїть питання щодо розширення асортименту лікарських засобів, зокрема вакцин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОЇСЄЄНКО під час парламентських слухань на тему: «Про сучасний стан і перспективи розвитку фармацевтичної галузі в Україні».

За її словами, «це питання є надзвичайно гострим і є дійсно питанням національної безпеки».

Р.МОЇСЄЄНКО висловила сподівання, що найближчим часом буде ухвалено проект концепції Державної цільової програми розвитку імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, в тому числі біотехнологічними препаратами і вакцинами.

Перший заступник міністра охорони здоров’я наголосила, що фармацевтична промисловість в Україні в порівнянні з іншими країнами СНД «розвивається більш динамічно». Вона підкреслила, що в Україні зареєстровано понад 14 тис. лікарських засобів, водночас додавши, що іноземних лікарських засобів зареєстровано вже втричі більше.

«МОЗ працює над тим, щоб ця тенденція змінилась і максимально ми мали б змогу користуватися власними лікарськими засобами», - підкреслила Р.МОЇСЄЄНКО. Вона зазначила, що середня вартість однієї упаковки українського препарату залишається в 5 разів дешевше, ніж іноземного. За її словами, сьогодні обсяг продажу лікарських засобів вітчизняного виробництва в грошовому виразі в 2010 році станови майже 25%, а іноземних – 75%. При цьому вона додала, що обсяг продажу в натуральному виразі в упаковках вітчизняного виробництва становить майже 70%, а іноземного - лише 30%.