В Одеській інфекційній лікарні відкриють відділення для хворих на СНІД

Відділення на 60 ліжок для хворих на СНІД буде відкрито в Одеській міській інфекційній лікарні в 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник міськуправління охорони здоров`я Олена ЯКИМЕНКО, яка виступила на засіданні координаційної ради з попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції, наркоманії і туберкульозу.

За її словами, «підготовка місць для таких пацієнтів є частиною загального плану реконструкції інфекційної лікарні». ВІЛ-інфіковані і зараз перебувають на лікуванні в стаціонарі, зазначила О.ЯКИМЕНКО, проте госпіталізовані вони за показниками інших захворювань.

Керівник міськуправління також висловила припущення, що «мерія виділить кошти для ремонту Міського центру СНІДУ і устаткування «кабінетів довіри».

*** В Одесі зареєстровано 19 тисяч ВІЛ-інфікованих – це 1,5% жителів міста.