Українським лікарям підвищать зарплату на 300-350 грн

Зміни до державного бюджету-2011, які учора прийняла Верховна Рада, передбачають збільшення зарплат вчителів і лікарів.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив під час наради з адміністративно-господарським активом Вінницької області, повідомили УНІАН у пресс-службі глави держави.

«Ми підвищимо зарплати вчителям, лікарям на 300-350 грн.», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент додав, що інша частина коштів, передбачених змінами до бюджету, піде на незавершені об’єкти. «Це і лікарні, і школи, різні об’єкти соціальної інфраструктури», –зауважив глава держави.