В Україні посилили відповідальність за забруднення лісів

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за забруднення лісів», врахувавши всі пропозиції Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 308 із 395 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до закону, пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами, що спричиняє його усихання чи захворювання, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також передбачено, що засмічення лісів відходами тягне за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.