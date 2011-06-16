Бахтєєва: Реформування медицини - процес болісний

Проведення реформи системи охорони здоров`я в будь-якій країні є дуже болісним процесом, який часто має багато противників.

Про це сьогодні сказала народний депутат України, член фракції Партії регіонів, голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва у своєму виступі з трибуни щодо законопроектів № 8602 «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров`я щодо удосконалення надання медичної допомоги та № 8603« Про порядок проведення реформування системи охорони здоров`я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві ».

«Обидва законопроекти були розглянуті на засіданнях нашого комітету і одноголосно підтримані. Це говорить про те, що незалежно від політичних поглядів і мотивів, для всіх є очевидною необхідність реформування галузі охорони здоров`я і я вдячна своїм колегам, які детально розглядали й аналізували цей законопроект не як політики, а в першу чергу, як професіонали-медики,»- заявила Бахтєєва.

Вона підкреслила, що за всі 20 років незалежності України йшли лише розмови про наміри, плани щось змінити в охороні здоров`я, особливо напередодні виборів. "Однак далі розмов справа не дійшла. Тому що ніхто не хотів брати на себе відповідальність і ризики, пов`язані з проведенням реформи охорони здоров`я. Це призвело до важких наслідків для стану здоров`я наших громадян. Представлені законопроекти є одними з основних законодавчих актів, навколо яких буде будуватися реформа охорони здоров`я, ініційована Президентом," - зазначила Т.Бахтєєва.

Вона переконан, що прийняття законопроектів дозволить зробити перші кроки у реформі охорони здоров`я, зокрема ефективність роботи лікувальних установ, доступність і якість медичної допомоги, підвищення зарплат медпрацівників, захисту прав пацієнтів.