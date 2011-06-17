Вперше у світі людині пересадили штучне серце, яке не б'ється
Унікальну операцію провели американські медики. Вперше людині пересадили штучне серце, яке переганяє кров безперервно.
Американські вчені вперше імплантували людині унікальне штучне серце, яке не б`ється. До цього апарат тестували лише на тваринах.
"Піддослідним" пацієнтом став невиліковно хворий 55-річний мешканець Техасу Крейг Льюїс. З цим апаратом він прожив п`ять тижнів, але помер від ускладнень, не пов`язаних з операцією на серці.
Особливість штучного серця в тому, що воно переганяє кров безперервно: таким чином, у людини немає серцебиття, у неї неможливо виміряти пульс.
Цікаво, що коли після операції Льюїс лежав у лікарні та розмовляв з дружиною, прилади показували, що він перебуває у стані коми – так вони реагували на відсутність пульсу.
Щоб забезпечити нормальний кровотік, звичайні апарати штучного серця мають скорочуватися більше мільйона разів на день, через що вони часто ламаються. Тому і виникла потреба створити принципово новий імплантат.
Нове пристрій фактично прокручує кров, а не проганяє її за рахунок скорочень. Подібна система також дозволяє впоратися з утворенням тромбів і кровотечею, даючи більше можливостей для пацієнтів з прогресуючою стадією серцевої недостатності. Раніше у них було всього два виходи: штучне серце або запис у список очікування на трансплантацію органу.