Як справитися з «синдромом емоційного вигорання»

У вівторок, 21 червня, в рамках Лабораторії УНІАН "Зроби себе сам" відбудеться майстер-клас засновника й провідного експерта Центру психології сім`ї «Лелека» Тетяни ДУГЕЛЬНОЇ «Синдром емоційного вигорання. Діагноз або можливість змінити спосіб життя?».

Провідний психолог-експерт України Т.ДУГЕЛЬНА говорить, що ознаками емоційного вигорання є: хронічна втома, яка не проходить навіть після «нормального» відпочинку; втрата інтересу до того, що було важливим на роботі, а потім і в житті; важко справлятися зі справами, які раніше добре вдавалися; перепади настрою; негативна самооцінка, негативне ставлення до роботи; головний біль, який не знімається знеболюючими препаратами й призводить до порушення сну; болі в спині та області грудної клітки, збільшення ваги, навіть при нормальному харчуванні, відсутності переїдання; хвороблива тяга до їжі (сигарет, сексу, покупок, азартних ігор, алкоголю); відчуття самотності й, разом із тим, будь-яке спілкування обтяжує.

У програмі майстер-класу:

Метафізичні причини виникнення хвороб і симптомів. Цілісний підхід до людини.

Як усвідомленість життя впливає на здоров`я? Справжні причини виникнення синдрому емоційного вигорання (СЕВ).

Поняття «цілительство», «духовна психологія» й «вібраційна медицина». Який фахівець потрібен при СЕВ?

Що первинне - тіло чи свідомість? Практики самозцілення. Рекомендації для профілактики СЕВ.

Дата: 21 червня 2011 р. Час: 19.00-21.00. Місце: м. Київ, вул. Хрещатик, 4, УНІАН.

Докладніше про запис на майстер-клас можна дізнатися тут .

Довідка УНІАН. Т.ДУГЕЛЬНА - провідний психолог-експерт України, сімейний психолог-психотерапевт, фахівець із позитивної трансформації свідомості.

Засновник і провідний експерт Центру психології сім`ї «Лелека», засновник Просвітницького Фестивалю сімейних цінностей «СІМ`Я», голова правління Інституту інтеграційної психології (м. Київ), головний редактор психологічного журналу-помічника «Почни з себе», Майстер Холодинаміки, Майстер і Вчитель REIKI, автор запатентованої системи психологічного відновлення «Світлоносне дихання», автор програми духовної трансформації свідомості «Почни з себе!», переможець психологічного конкурсу в номінації «Психолог-експерт 2009 р.», переможець рейтингу «Жінка III тисячоліття» (2010 р.), автор книг «І Створив Жінку...», «Посмішка Душі».