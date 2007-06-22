У Чехії виявлений небезпечний для людини вірус пташиного грипу

Більше 6000 тисяч голів індичок було знищено в Чеській Республіці після того, як аналізи підтвердили наявність у свійської птиці небезпечного для людини вірусу пташиного грипу.

Як передає Лента.ру, на даний час співробітники чеських ветеринарних служб спільно з армією і поліцією встановлюють карантинну зону навколо осередку інфекції – ферми в селі Тишлова (150 кілометрів на схід від Праги).

За словами глави Санітарної служби Чеської Республіки Збінека СЕМЕРАДА, в результаті спалаху вірусного захворювання загинули 1600 з 6000 птахів, що знаходилися на фермі. Сьогодні лабораторні аналізи підтвердили наявність в крові птахів небезпечного для людини вірусу H5N1.

Навесні в Чехії було зафіксовано більше десятка спалахів пташиного грипу серед перелітних птахів. Випадок зараження свійської птиці зафіксований в країні вперше.

У нинішній формі вірус пташиного грипу H5N1 небезпечний в першу чергу для пернатих і нелегко передається людині. Більшість випадків зараження вірусом людини на сьогоднішній день зафіксовані в країнах Південно-Східної Азії, перш за все – в Індонезії. Число підтверджених жертв пташиного грипу в цій країні досягло 80, при 100 випадках зараження. Днями про другий за останній місяць випадок смерті людини від пташиного грипу повідомили і власті В`єтнаму.