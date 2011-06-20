Янукович нагородив медиків

08:30, 20 червня 2011
Країна
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З нагоди професійного свята

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначив державними нагородами низку працівників медичної галузі з нагоди Дня медичного працівника.

Як повідомляє прес-служба глави держави, нагороди медпрацівникам надано за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров`я, надання висококваліфікованої медичної допомоги, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Відповідний Указ оприлюднено на офіційному сайті Президента.

 

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