У Київській лікарні №1 виділять 30 місць для бомжів

При Київській міській клінічній лікарні №1 відкрили спеціальне відділення з окремим входом на 30 місць для бездомних громадян.

Також столична влада хоче умовно поділити бездомних громадян на тих, що приїхали з інших міст, тих, що ведуть асоціальний спосіб життя, і тих, які залишилися на вулиці не зі своєї вини.

Для цього в Головуправлінні МВС в Києві замовлять статистичні дані про бомжів. До того ж складуть перелік всіх міських установ соціального захисту (з вказівкою кількості місць і умов роботи). Також дадуть доручення головам районних держадміністрацій підготувати пропозиції щодо допомоги безпритульним по районах.

За матеріалами Сегодня