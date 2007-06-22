У Київській лікарні №1 виділять 30 місць для бомжів
10:44, 22 червня 2007Країна
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В Києві замовлять статистичні дані
При Київській міській клінічній лікарні №1 відкрили спеціальне відділення з окремим входом на 30 місць для бездомних громадян.
Також столична влада хоче умовно поділити бездомних громадян на тих, що приїхали з інших міст, тих, що ведуть асоціальний спосіб життя, і тих, які залишилися на вулиці не зі своєї вини.
Для цього в Головуправлінні МВС в Києві замовлять статистичні дані про бомжів. До того ж складуть перелік всіх міських установ соціального захисту (з вказівкою кількості місць і умов роботи). Також дадуть доручення головам районних держадміністрацій підготувати пропозиції щодо допомоги безпритульним по районах.
За матеріалами Сегодня
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