Тетяна Бахтєєва: Сьогодні проблеми медицини не лише обговорюються, а й вирішуються

Голова парламентського Комітету з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтєєва розповідає про здобутки владної команди у медичній сфері. - Тетяно Дмитрівно, вчора в Україні відзначали День медика, вітаємо Вас. Знаємо, що ви мріяли стати медиком із самого дитинства й мали, з кого брати приклад… - Декілька поколінь моєї сім’ї присвятили своє життя цій благородній професії. Поклав початок сімейній династії лікарів ще мій прадідусь, який був земським лікарем. За ним білий халат одягли сестра і півтора десятка двоюрідних братів і сестер. Віддала себе медицині і я, тому хочу принагідно привітати усіх працівників галузі з їхнім днем і подякувати за те, що, попри всі труднощі, для них порятунок людських життів залишається святим обов’язком. Завжди твердо вірила: той, хто надів білий халат, пішов у медицину за покликанням.

- Що встигла зробити чинна владна команда для покращення життя медиків? - Зроблено чимало. Зокрема, нам вдалося забезпечити роботою більше 4 тисяч випускників медичних навчальних закладах, які закінчили навчання в минулому році, – 99,8 відсотка. А завдяки тому, що створили гідні умови праці в регіонах, 53% з них отримали роботу у сільській місцевості.

Якщо у 2007 році заробітна платня у медиків становила 872 гривні, то станом на кінець минулого року ми довели її до 1638 гривень, а в квітні поточного – до 1700 гривень.

Піклуючись про працівників медичної галузі, наша команда фактично дбає про українців, покращуючи якість медичного обслуговування. Проголошена Президентом Програма економічних реформ чітко визначає заходи, необхідні для підвищення якості і доступності медичних послуг, ефективність державного фінансування медичної галузі, врешті-решт, створення стимулів для формування здорового способу життя населення і здорових умов праці наших громадян.

- Програма вже дала якісь результати? - Так, безумовно. Нині проведена робота із залучення талановитої молоді для роботи у сфері медицини. У цьому році Кабінет Міністрів ухвалив постанову, спрямовану на підвищення престижності професії лікаря. Нею, зокрема, передбачена надбавка до посадового окладу в розмірі 60 відсотків працівникам лікувально-профілактичних закладів, які надають допомогу хворим на заразну форму туберкульозу. Ще 40% надбавки передбачено тим, хто доглядає за хворими на активну форму туберкульозу.

З 2012 року усім медикам встановлена разова, у розмірі окладу, щорічна виплата на оздоровлення. А випускникам, які підпишуть з державою контракт на роботу у сільській місцевості не менш, ніж на три роки, держава виплатить одноразову матеріальну допомогу у п’ятикратному розмірі мінімальної зарплати.

Попри дефіцит і відтік кадрів за кордон, намагаємося розвивати мережу амбулаторних закладів лікування на місцях, а також втілювати у життя низку інших проектів. Зокрема, унікальний проект «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства», який ще у вересні минулого року підтримав Президент Віктор Янукович. Задум передбачає створення впродовж трьох років 27 перинатальних центрів – у кожному регіоні. Пілотний проект зі створення такого центру вже невдовзі стартує у Кіровоградській області, а у другій половині року такі заклади появляться у Криму, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Тернопільській і Харківській областях. У свою чергу уряд пообіцяв виділити на ці цілі 110 мільйонів гривень вже у поточному році.

- Впродовж останніх років галузь фінансується у повному обсязі? - Хочу нагадати, що у минулому році держава збільшила фінансування охорони здоров’я на рекордні 8,2 мільярда гривень. Це найвищий показник фінансування за всю історію незалежності, який склав 3,7 відсотка ВВП. Додам, що не дозволили ми економити на здоров’ї нації і цьогоріч, збільшивши фінансування ще на 240 мільйонів гривень.

- Тобто влада чітко розуміє і гарантує, що за декілька років у черговий День медика говорити можна буде лише про приємне… - Сьогоднішня владна команда чітко визначила цілі і завдання реформи, спрямовані на підвищення якості і доступності медичних послуг, ефективності державного фінансування тощо. Наше завдання – реалізувати задумане, щоб, як завжди, ідеї не залишилися тільки на папері. Нині нам дана унікальна можливість довести справу до кінця, адже маємо взаємодію усіх гілок влади – Президента, парламенту, уряду й органів місцевого самоврядування. Таким чином, можна сказати, що реформа охорони здоров’я сьогодні вже не абстрактна мрія, а процес, що розпочався. Чи не вперше за 20 років незалежності ми почали не просто обговорювати, що слід зробити, а діяти.