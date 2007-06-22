Відбудеться засідання Нацради з питань охорони здоров’я при Президентові України

У понеділок, 25 червня, о 14.30 в актовому залі морфологічного корпусу Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Національної ради з питань охорони здоров’я при Президентові України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, головна тема наради – обговорення питання виконання Указу Президента України від 6 грудня 2006 року “Про невідкладні заходи щодо реформування системи здоров’я населення”.

Вхід на захід – за редакційними посвідченнями.