У Донецьку відкрилося відділення патології новонароджених дітей

Сьогодні на базі Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства відкрилося нове відділення патології новонароджених і виходжування недоношених дітей.

Відділення патології новонароджених і виходжування недоношених дітей оснащено всім необхідним сучасним устаткуванням і розраховано на 30 місць. Нове відділення є своєчасним і рішучим кроком в перинатології. Лікування і реабілітація недоношених дітей в ньому дозволить знизити показники дитячої смертності, інвалідності, і найголовніше, батьки одержать шанс випробувати радість щасливого материнства і батьківства.

Демографічна проблема в Донецькій області до цих пір залишається невирішеною. З минулого року в регіоні відмічено значне зростання дитячої смертності. Це пов`язано з тим, що з 1 січня, як в Донецькій області, так і у всій Україні, відповідно до вимоги Всесвітньої організації охорони здоров`я, почалася реєстрація народження і смерті дітей з вагою від 500 грамів і 22 тижнів вагітності. Медики зіткнулися з новою проблемою - лікування і виходжування дітей з недостатньою вагою в умовах існуючих відділень. Існуюча система надання медичної допомоги новонародженим не адаптована для лікування і виходжування дітей з критичною масою тіла.

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