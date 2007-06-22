На Одещині 18 дітей госпіталізовано з кишковою інфекцією

21 червня 2007 року в дитячому оздоровчому таборі «Чайка», що розташований в селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, на гостру кишкову інфекцію захворіло 18 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, у хворих спостерігається нудота, блювання, пронос, підвищення температури тіла до 38 градусів. Дітей госпіталізовано до інфекційного відділення Білгород-Дністровської центральної районної лікарні, де вони отримують адекватне лікування. Перебіг захворювання середньої важкості.

Фахівцями Одеської обласної санепідемстанції здійснюється комплекс заходів щодо встановлення причин отруєння, в тому числі комплекс клінічних, біохімічних, фізико-хімічних та мікробіологічних досліджень.

Медичними працівниками проводиться обстеження та моніторинг стану здоров’я усіх дітей, які відпочивають в таборі. Всього в таборі відпочивають 390 дітей віком від 9 до 16 років.

Ситуація перебуває під контролем Міністерства охорони здоров’я України.