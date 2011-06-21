Національний інститут раку стане суперсучасним медцентром - Азаров
10:31, 21 червня 2011Країна
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Провів брифінг
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що через два-три роки Національний інститут раку стане суперсучасним медичним центром.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, ознайомившись з підготовкою до початку роботи нового хірургічного корпусу Національного інституту раку.
За словами М.АЗАРОВА, новий хірургічний корпус вже готовий для встановлення устаткування і у вересні зможе приймати пацієнтів.
Наступного року, відзначив прем`єр-міністр, в Інституті раку буде побудовано новий корпус для проведення хіміотерапії.
«Упродовж двох-трьох років, я думаю, можна перетворити Інститут раку на суперсучасний медичний центр», - сказав М.АЗАРОВ.
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