Національний інститут раку стане суперсучасним медцентром - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що через два-три роки Національний інститут раку стане суперсучасним медичним центром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, ознайомившись з підготовкою до початку роботи нового хірургічного корпусу Національного інституту раку.

За словами М.АЗАРОВА, новий хірургічний корпус вже готовий для встановлення устаткування і у вересні зможе приймати пацієнтів.

Наступного року, відзначив прем`єр-міністр, в Інституті раку буде побудовано новий корпус для проведення хіміотерапії.

«Упродовж двох-трьох років, я думаю, можна перетворити Інститут раку на суперсучасний медичний центр», - сказав М.АЗАРОВ.