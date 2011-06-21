Унікальні операції рятують життя дітям з онкологічними захворюваннями

22 червня 2011, середа, в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему «Унікальні операції на стику двох галузей хірургії рятують життя дітям з онкологічними захворюваннями».

Прес-конференція присвячена двом унікальним операціями, які провели фахівці Національного інституту раку та Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Унікальність цих операцій полягає в тому, що вони проходять на стику двох областей хірургії. Маленькому пацієнтові видаляють нефробластому (злоякісну пухлину нирки) в умовах штучного кровообігу причому в одному з випадків відбувається одночасне видалення внутрішньосерцевого тромбу.

Одним з пацієнтів став однорічний малюк-сирота з м.Рівне, транспортні витрати на операцію якого взяв на себе фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». Також анкета дитини буде розміщена на Всеукраїнському порталі з національного усиновлення www.sirotstvy.net

Спікери прес-конференції:

- Григорій Климнюк, завідувач відділення дитячої онкології Національного інституту раку

- Володимир Жовнір, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності анестезіологія та реанімація

Для довідки:

Нефробластома специфічна тим, що є дуже агресивною і схильної до ранньої появи метостаз, що значно ускладнює і погіршує подальший прогноз хвороби для дитини. Важливим етапом лікування даної групи пацієнтів є хірургічне лікування, проте, виконання операції загрожує серйозними ускладненнями, що пов`язані в першу чергу, з наявним при пухлинах Вільмса порушенням згортання крові, що може привести до летального результату. Принциповим моментом виконання операції є видалення всіх вогнищ пухлини, в тому числі і пухлинного тромбу в серці, що підвищує шанси на 30 - 45% на повне лікування хвороби.

Проведення комбінованої операції з видалення пухлини з метастазом в серці, видалення гігантської пухлини в умовах штучного кровообігу значно полегшує і знижує рівень смертності під час операції, дозволяє оперувати тих хворих, які раніше вважалися неоперабельними. Такі оперативні втручання є унікальними в усьому світі. За даними зарубіжної медичної літератури, у світі описано всього до 7 подібних випадків.

Дата: 22 червня 2011

Час: 11.30

Місце: ІА УНІАН, вул. Хрещатик, 4