В Україну хотіли незаконно завезти відходи італійської промисловості
Без дозволів та документів
Закарпатські інспектори виявили вантажівки, які без дозволів та документів намагалися завезти на територію України відходи італійської промисловості.
Про це УНІАН повідомили у Державній екологічній інспекції в Закарпатській області.
Як йдеться в повідомленні, державними інспекторами відділу екологічного контролю та радіаційної безпеки в пунктах пропуску через державний кордон України та в зоні діяльності митниць призначення та відправлення Державної екологічної інспекції в Закарпатській області через порушення вимог чинного законодавства України було затримано сім транспортних засобів.
Усі ці транспортні засоби, уточнюють в екоінспекції, були затримані упродовж червня поточного року.
Чотирьом з них після пред’явлення належно оформлених документів дозволили слідувати в пункт призначення.
Дві вантажівки, за даними служби, слідували з Угорщини в Україну з вантажем «холодильне обладнання» загальною вагою 0,19 т. Проте відповідних дозвільних документів на вантаж у перевізників не виявилося. Через це вантажівки повернуто до місця відправлення.
Крім того, за порушення вимог постанови Кабінету міністрів України від 13.07.2000р. №1120 “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів” затримано транспортний засіб, який перевозив з Італії до України 20,8 тонн «відходів синтетичних штучних волокон». Наразі вантаж затримано до пред’явлення відповідних товаросупровідних документів.