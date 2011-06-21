У Києві затримано наркодилера

15:32, 21 червня 2011
Країна
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Вилучено екстазі на 500 тис

У Києві Служба безпеки України спільно з міліцією викрила і припинила протиправну діяльність наркодилера, який налагодив контрабандний канал постачання психотропної речовини до України.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ у м. Києві, встановлено, що зловмисник ввозив товар контрабандним шляхом з країн Західної Європи. Його збут він організував у нічних клубах, на дискотеках та в інших розважальних закладах, розташованих на території столиці та Київської області.

16 червня правоохоронці затримали 39-річного громадянина України. У нього вилучено 4 тисячі пігулок екстазі ринковою вартістю майже 500 тис. грн.

Слідчим відділом Дарницького районного управління міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Затриманого взято під варту. Слідство триває.

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