Двоє українських дітей вижили в авіакатастрофі в Карелії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Уповноваженого при Президентові Російської Федерації з прав дитини Павла АСТАХОВА.

«Серед 52 осіб, які перебували на борту, було четверо дітей. Двоє загинули (Георгій Осипов 1996 року народження, Симонова Єлизавета 1999 року народження). Вижили брат і сестра Антон і Анастасія ТЕРЬОХІНИ – громадяни України. Як повідомив радник глави Республіки Карелія з прав дитини Володимир ЮГАНСОН, хлопчик нетранспортабельний і зараз перебуває в республіканській дитячій лікарні. Анастасію відправлено на лікування до Москви. Мама дітей загинула», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 20 червня літак Ту-134, який прямував за маршрутом Домодєдово - Петрозаводськ, упав під час заходження на посадку. Загинули 44 людини, 8 постраждали. Серед загиблих двоє громадян України.