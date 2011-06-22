Українські медики провели унікальну операцію

Фахівці Національного інституту раку і Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії провели спільну унікальну операцію з видалення онкологічної пухлини у однорічної дитини.

Про це повідомили в УНІАН учасники прес-конференції «Унікальні операції на стику двох галузей хірургії рятують життя дітям з онкологічними захворюваннями».

За словами завідувача відділення дитячої онкології Національного інституту раку Григорія КЛИМНЮКА, під час операції застосовано дві сучасні технології хірургічного лікування широких пухлин дітей, що дуже часто буває досить ризикованим.

«Це спільне рішення Національного інституту раку і Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії. Інститут раку не міг повною мірою виключити безпеку лікування. Тому ми звернулися по допомогу до кардіохірургів. Вони допомогли вийти з дуже складної ситуації», - відзначив Г.КЛИМНЮК.

Медик розповів, що дитині в умовах штучного кровообігу одночасно видалили внутрішньосерцевий тромб з серця і величезну - до півтора кілограма - нефробластому (злоякісну пухлину нирки), що займала черевну порожнину.

Г.КЛИМНЮК зазначив, що застосування штучного кровообігу значно убезпечило процес операції, оскільки були істотні ризики втратити дитину на операційному столі через можливі кровотечу, серцево-судинні ускладнення.

У свою чергу головний лікар науково-практичного медичного центру дитячої кардіології і кардіохірургії, головний позаштатний фахівець Міністерства охорони здоров`я України за фахом анестезіологія і реанімація Владимир ЖОВНІР відзначив, що у світі до цих пір практично ніхто ще не виконував подібних операцій.

«У нашому Центрі постійно ведеться робота з розробки нових напрямів у кардіомедицині. Одним із них стала робота з суміжними спеціальностями, робота дуже цікава. На спільному рахунку онкологів і кардіологів вже п`ять прооперованих дітей. Це були вкрай тяжкі випадки, коли одна спеціальність не може впоратися з хворобою. І лише в такому симбіозі можна врятувати дитину. Ми вдячні нашим колегам-онкологам, що навіть в найтяжких випадках вони не опускають руки. І ми завжди готові їм допомогти», - сказав В.ЖОВНІР.

Він відзначив, що у фахівців вже напрацьована спільна наукова база і розробки.

«Це виросте в новий напрям, ми вже обговорювали нові методи лікування пухлин. І це буде українське ноу-хау, те, чим ми зможемо пишатися. Сподіваюся вже найближчим часом ми опублікуємо в міжнародних виданнях роботи за результатами цих операцій», - сказав В.ЖОВНІР.

Медик також зазначив, що кардіохірургія і онкологія є дуже дорогими галузями, а лікування онкохворих доволі тривале і дороге.

«Велику підтримку у веденні таких пацієнтів надає Фонд Ахметова «Розвиток України». І наш досвід співпраці не обмежується лише онкологічними пацієнтами, а стосується і дуже тяжких кардіологічних хворих», - сказав В.ЖОВНІР.

Керівник проектів Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія МИКОЛАЮК розповіла, що дитина, яку оперували, – сирота з м. Рівного. «Велика частина дітей, які підлягають усиновленню, мають ті чи інші патології в розвитку, зокрема й психоневрологічні. На щастя, це не заважає їм знаходити батьків в Україні та виховуватися в сім`ях. Ми сподіваємося, що Назар зуміє знайти батьків. Вже найближчим часом його анкетні дані будуть розміщені на інтернет-порталі www.sirotstvy.net - повідомила В.МИКОЛАЮК.

***Нефробластома (пухлина Вільмса) - високозлоякісна ембріональна пухлина, що походить з тканин нирок, що розвиваються.

Захворювання є найбільш частим злоякісним новоутворенням сечостатевого тракту у дітей. Найчастіше зустрічається у дітей віком до 5 років з однаковою частотою у хлопчиків і дівчаток. Встановлено зв`язок між віком матері та вірогідністю народити дитину з нефробластомою. Пухлина Вільмса часто поєднується і з природженими аномаліями розвитку.

Свою назва пухлина Вільмса одержала на честь німецького хірурга Макса Вільмса (1867-1918), який запропонував у 1899 р. у своїй монографії огляд літератури щодо пухлин нирок у дітей і обгрунтував гістогенез пухлини.

Нефробластома специфічна тим, що є дуже агресивною і схильною до ранньої появи метастаз, що значно ускладнює і погіршує подальший прогноз хвороби для дитини. Важливим етапом лікування для таких пацієнтів є хірургічне втручання. Виконання операції загрожує серйозними ускладненнями, які пов`язані з порушеннями здатності крові згущуватися. Принциповим моментом виконання операції є видалення всіх вогнищ пухлини, зокрема й пухлинного тромбу в серці, що підвищує шанси на 30 – 45% на повне вилікування хвороби.

Проведення комбінованої операції з видалення пухлини з метастазом у серце, видалення гігантської пухлини, що здавлює всі внутрішні органи, в умовах штучного кровообігу значно полегшує і знижує рівень смертності під час операції, дозволяє оперувати тих хворих, які раніше вважалися неоперабельними. Такі оперативні втручання є унікальними у всьому світі. За даними зарубіжної медичної літератури, у світі описано лише до 7 подібних випадків.