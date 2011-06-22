Завтра очікуються короткочасні дощі та грози

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у західних областях короткочасні дощі, грози, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 11-16°, на крайньому півдні до 19°; вдень 24-29°, у західних областях та південній частині 27-32°; у Карпатах та горах Криму вночі 8-13°, вдень 17-22°. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 18-24°, в районі Алушти 12°, Одеси 17°, в Азовському морі 23-26°, у Дніпрі біля Києва 22°.