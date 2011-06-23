Одна українка після ДТП у Туреччині повернулася на батьківщину

Одна з двох українських громадянок, які 14 червня потрапили у ДТП у Туреччині, повернулася на батьківщину.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерство закордонних справ України.

За повідомленням Посольства України в Турецькій Республіці, одна з двох громадянок України, які 14 червня ц.р. потрапили у ДТП у м.Бодрум, 19 червня ц.р. повернулася в Україну авіарейсом „Даламан-Київ”.

Повернення іншої громадянки України на даний час не вбачається можливим. Вона залишається на лікуванні в лікарні м.Бодрум, стан її здоров’я залишається стабільно тяжким.

Посольство України в Туреччині тримає на контролі дане питання та вживає необхідних заходів з метою захисту прав та законних інтересів наших громадян. Працівники дипустанови перебувають в постійному контакті з постраждалою, представниками туроператора та страхової компанії, а також поліцією та лікарнею. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.