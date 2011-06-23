Пенсійна псевдореформа орієнтується на боротьбу з наслідками

Запропонована урядом пенсійна реформа, є псевдореформою і орієнтується на боротьбу з наслідками, а не причинами проблем у пенсійному забезпеченні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку було озвучено сьогодні під час круглого столу, що відбувся в УНІАН, на тему: «Останній шанс скоригувати пенсійну реформу: пропозиції профспілок, експертів і політиків».

Так, заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО відзначив, що проект закону України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», як у минулій, так і в новій редакції, пропонує українському суспільству псевдореформу. Замість проведення комплексу стратегічних заходів з ліквідації основних економічних, соціальних, демографічних причин дефіциту Пенсійного фонду, законопроект спрямований на вирішення лише одного тактичного завдання — скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

«У новій версії Пенсійної реформи, запропонованої урядом, не враховані основні зауваження, висловлені профспілками, а саме — не створено трьох базових механізмів пенсійної реформи: по-перше, не запропоновані нові механізми наповнення Пенсійного фонду, по-друге, не створені механізми збереження пенсійних коштів, і, по-третє, не озвучені способи боротьби з корупцією в системі пенсійного забезпечення» - наголосив Г.КАБАНЧЕНКО.

«Це не можна назвати пенсійне реформою, лише утиском соціальних гарантій громадян» - говорить голова Союзу жінок України «За майбутнє дітей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Також вона відзначила, що «будь-які реформи приречені на невдачу, якщо суспільство їх не розуміє».

Водночас колишній перший заступник міністра праці і соціальної політики Павло РОЗЕНКО відзначив, що для того, аби пенсійна реформа була популярною, потрібно аби при її проведенні існував баланс між інтересами громадян і держави.

На його думку, прийняття запропонованого урядом законопроекту призведе до розбалансування пенсійної системи.

П.РОЗЕНКО відзначив, що на сьогодні немає політичної волі розібратися із спецпенсіями, при цьому влада намагається провести пенсійну реформу за рахунок малозабезпеченого населення.

Крім того, він наголосив, що в запропонованому варіанті пенсійної реформи підвищення пенсійного віку не є основним негативним моментом. Так, окрім підвищення пенсійного віку передбачена зміна механізму нарахування пенсії, а також підвищення пенсійного стажу на 10 років. Ці дві норми знизять пенсії громадян десь на 250 грн.

У свою чергу голова Всеукраїнського конгресу профспілок Петро ПЕТРУЧЕНКО впевнений, що головна причина дефіциту Пенсійного фонду - не демографічні проблеми, а недосконалість економіки і наявність в її структурі величезного тіньового сектору.

Він вважає, що вирішення проблеми тінізації зарплат дало б змогу збільшити надходження до ПФ на 40 млрд. грн., ще близько 2 млрд. грн. можна одержати, вирішивши проблеми заборгованості зі сплати внесків в ПФ, а також 1,5 млрд. грн. - за рахунок відновлення збору з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти.

На думку П.ПЕТРУЧЕНКА, говорити про підвищення пенсійного віку можна не раніше ніж через 5 років, та й то, тільки якщо вдасться вирішити проблеми тінізації економіки.

Народний депутат України Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ вважає, що на сьогодні замість пенсійної реформи в країні відбувається «геноцид немолодого населення», і що замість обіцяної владою, такої потрібної економіці «шокової терапії», населення «одержало шок без терапії».