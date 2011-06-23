Оленці терміново потрібна Ваша допомога!

Олені Аносовій з маленького села на Кіровоградщині нещодавно виповнилось 18 років. Свій день повноріччя Олена аж ніяк не уявляла в лікарні, адже їй довелось тяжко хворіти з 12 років, а коли їй виповнилось 15, мати повернула їй повноцінне життя, віддавши свою нирку. Позаду був виснажливий діаліз 3 рази на тиждень, знову дівчина пішла до школи, знов зайнялась своїй хобі – висаджування квітів та вишивання. Олена чудово вишиває, але важка хвороба – ниркова недостатність – спричиняла таку гіпертонію, що від тремору рук Олена не могла бачити вишивку, тримати голку. Після операції Оленка 2 роки жила повним життям, але хвороба повернулась. Дівчина була на межі відчаю і навіть самогубства, і лише підтримка добрих людей знов дала віру в життя. Олені видалили нирки, і зараз вона вже рік чекає на пересадку трупної нирки, адже родинного донора вже немає. В нас з’явився шанс – операція в Білорусії. Повна вартість операції для такої складної пацієнтки, як Оленка, складатиме близько 47 000 долларів (чекаємо на рахунок з Білорусі). Ми вже зібрали для дівчини близько $8000, але весь час необхідні ліки, обстеження, які ми сплачуємо для неї. Мати Олени важко працює в селі, щоб забезпечити життя двох дітей та лікування Оленки, але цих грошей ледь вистачає на сплату проїзду та харчування Олени в лікарні.

Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав Оленку і звертаємось до всіх небайдужих – допоможіть нам повернути Оленці повноцінне життя.

Більше інформації про історію Оленки на сайті http://likarinfund.org/content/8/15/699

Ми можемо надіслати вам реквізити Оленки за запитом SMS на номер 38 097 000 3000 (тел. МБФ «Лікар.інфонд»)

Тел. Тетяни, матері Олени – 098 0227662

Отримувач: Міжнародна благодійна фундація «Лікар.інфонд»

Код ЄДРПОУ 36184862 Р/р 2600 620 898 0000 в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005

Призначення платежу: благодійний внесок на лікування Аносової Олени

Також можна перерахувати допомогу on-line з картки http://www.likarinfund.org/content/44/109/35

Дякуємо Вам!