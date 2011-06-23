Погода на завтра

24-26 в Україні очікується ускладнення погодних умов: грозові дощі, зливи і поступове зниження температури.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, 24-26 червня очікуються несприятливі погодні умови: 24 червня у західних, північних, вдень і в центральних областях, 25-26 червня в Україні пройдуть грозові дощі, місцями сильні дощі та зливи, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, на заході до 24 м/с.

Також очікується поступове зниження температури, починаючи з західних областей, на 6-12°. 27-28 червня утримається дощова прохолодна погода.

Температура вночі 24 травня 14-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 28-33°, у західних областях 19-24°, на півночі 23-28°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 10-15°.

У Києві та області 24 травня вночі без опадів, вранці та вдень короткочасні дощі з грозами, місцями сильні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°. По м. Києву вночі 17-19°, вдень 25-27°.

23 червня температура води в Чорному морі 18-24°, в районі Феодосії 14°, Одеси 15°, в Азовському морі 23-25°, в Дніпрі біля Києва 22°.