Україна та НАТО невдовзі розпочнуть спільний екологічний проект.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

23 червня 2011 року у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО відбулося чергове засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, присвячене пріоритетам зовнішньої політики України.

Глава Місії України при НАТО, Посол Ігор ДОЛГОВ ознайомив членів Комісії із ходом реалізації реформ, ініційованих Президентом та урядом України, зокрема у сферах боротьби з корупцією, подоланням наслідків економічної кризи, створенням сприятливого інвестиційного середовища в Україні.

Український дипломат підтвердив незмінність курсу на європейську інтеграцію – ключовий пріоритет зовнішньої політики України, підкреслив важливість конструктивного партнерства з НАТО, розвиток стратегічних відносин зі США, Росією, активізації співробітництва з іншими сусідніми країнами та державами Чорноморського регіону.

Особливого наголосу було зроблено на пріоритетах головування України в Комітеті міністрів Ради Європи у поточному 2011 році, а також підготовці до головування України в Організації з безпеки та співробітництва в Європі у 2013 році.

Учасники засідання відзначили ініціативу України розпочати реалізацію спільного проекту Україна-НАТО з вилучення радіоактивних джерел оборонного походження часів СРСР та їх безпечного зберігання в спеціалізованих сховищах. Досягнуто згоди щодо підготовки практичних заходів, які дозволять оцінити масштаби забруднених внаслідок військової господарської діяльності територій України, де зберігалися радіоактивні джерела, та перейти до виконання робіт з розчищення та приведення цих територій до екологічно безпечного стану.