На Буковині триває пошук трьох дітей

На Буковині правоохоронці та рятувальники розшукують трьох дітей, які зникли у Стоожинецькому районі області.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків зі ЗМІ Управління МНС у Чернівецькій області, дівчинка 1994 року народження, жителька села Череш Сторожинецького району, пішла з дому ще 21 червня. Вчора батьки звернулися до міліції, яка й розпочала пошуки дівчинки.

22 червня зникли двоє дітей з дитячого табору «Перлина гір» у с. Банилів Підгірний Сторожинецького району. Дві дівчинки 1995 та 1996 років народження вийшли за межі території табору і не повернулися.

За словами вихователів, дівчата схильні до втеч. Зниклих розшукують співробітники міліції.